Fabio Capello ha le idee chiare. L'ex allenatore dagli studi di Sky ha detto: "Pirlo ha fatto vedere di saper preparare le partite e saper scegliere i giocatori. Quando ci sono tante partite questo devi saper fare e lui l'ha fatto. Complimenti. Ha comandato il gioco. Conosco quel campo, è un campo dove ci vuole personalità, uno entra e hai un avversario difficile, c'è qualità e determinazione, sono anni che non perdeva in casa. Vuol dire che la Juve ha trovato l'armonia e la voglia che le era mancata fino a qui. Una Juve che potrà puntare molto molto in alto, giocando in questa maniera può creare problemi a tutti quanti".