Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla a Sky Sport prima della sfida Champions contro il Lione: "Nelle gare che ha giocato non ha giocato bene, ha fatto mezz'ora di buon livello e poi è calata. Non è stata una bella Juventus: sono molto preoccupato per stasera, il Lione è organizzato e gioca a ritmo notevole. Spero che la Juventus abbia ritrovato la voglia di vincere che ha perso ultimamente. Il problema è rappresentato dalla difesa: Alex Sandro e Bonucci in fase difensiva non sono ottimi, può fare la differenza".