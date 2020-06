Fabio Capello, ex allenatore tra le altre della Juve, commenta a Rai Radio 1 la scelta dei rigoristi di ieri fatta da Sarri nella finale di Coppa Italia persa col Napoli: "L’ho seguita attentamente. Nel secondo tempo la Juve contro il Milan era calata molto, e ieri sera ne abbiamo avuto la riprova. Lamentarsi che la Juve aveva pochi cambi? Non è importante avere tanta panchina ma la qualità che si ha. Secondo me Sarri resterà anche il prossimo anno, è un allenatore preparato ma la Juve non è una macchina facile da guidare”.



SULLA SCELTA DEI RIGORISTI - "Io, di solito, quello più bravo lo facevo calciare per quarto. Per il primo va sempre chi è convinto e ha più sicurezza. Mi è capitato tante volte, si andava ai rigori e uno veniva da me dicendomi 'voglio tirare il primo' e lasciavo andare lui".