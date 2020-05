Fabio Capello è stato l'allenatore che ha fatto crescere Chiellini alla Juventus, facendolo esordire in bianconero. A Sky Sport l'ex allenatore racconta quel momento: "Tutto iniziò ancora prima. Lo vidi al Livorno e decisi di acquistarlo al 50%, poi alle buste la Juve fece una offerta superiore della Roma e me lo ritrovai a Torino. Aveva grande qualità atletiche personalità, l'ho fatto debuttare col Messina e poi in Champions contro il Bayern Monaco. Ha studiato e giocato allo stesso tempo dimostrando carattere. Ogni anno è migliorato sempre di più, passando da terzino a centrale. Io non ho mai regalato niente a nessuno, se giocava era perché se lo meritava. Vedevo in lui qualità che altri non avevano".