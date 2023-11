L'ex allenatore bianconero ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "La Juventus di Firenze ha mostrato spirito, compattezza, solidità, voglia di correre e aiutarsi. E’ stata squadra. La Juve ha disputato un’ottima prova difensiva sfruttando le caratteristiche dei propri centrali. Rugani e Gatti non sono molto agili, si esaltano in area e infatti di testa le hanno prese tutte loro due e Bremer., un po’ come quella del Napoli un anno fa. Se invece avrà la meglio la Juve, il campionato si farà interessante"."Non subire reti è un punto di forza, la base su cui costruire.Solo per citare i centrocampisti. Quella di Allegri, invece, è una mediana di giocatori normali.: manca di fantasia e di conseguenza Allegri deve puntare sulle ripartenze".non è un dettaglio e alla lunga può garantirti 6-7 punti in più in classifica rispetto alle rivali che giocano ogni tre giorni. Ma è l’Inter la grande favorita per il titolo: ha una rosa ampia e di qualità. Però: Domenico, se ti muovi, ti serve bene. Le sue sono palle veloci e pericolose, non morte. Sarebbe un valore aggiunto per la Juventus. Che trio con Vlahovic e Chiesa: Dusan e Federico non mi sembrano spenti, i gol torneranno".