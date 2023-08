Ciak, si cede. Cristiano Giuntoli deve alleggerire il monte ingaggi e la rosa della Juventus e i prossimi due nomi sulla lista dei partenti sono quelli dello svizzero Denis Zakaria e dell'italiano Luca Pellegrini, rispettivamente rientrati dai prestiti al Chelsea e alla Lazio. Per il centrocampista, a lungo corteggiato dal West Ham prima dell'acquisto degli Hammers di Edson Alvarez, c'è il Monaco, mentre il terzino è atteso dalla Lazio per il ritorno nella Capitale.



ZAK, CHE CIFRE - Ballano un paio di milioni, ma Zakaria al Monaco è un affare da circa 23 milioni complessivi e filtra grande ottimismo. Si può chiudere anche in prestito con obbligo di riscatto, comunque con una formula che prevede un passaggio a titolo definitivo del calciatore alla sua nuova squadra. Solo 11 presenze al Chelsea e fuori dal progetto bianconero, l'operazione soddisferebbe tutte le parti in causa.



PELLEGRINI DI RITORNO - Non era una prima scelta per Sarri, che avrebbe preferito Fabiano Parisi poi finito alla Fiorentina, ma Pellegrini sembra proprio destinato a riprendere il suo posto sulla corsia (o per lo meno, in lizza per un posto sulla corsia) di sinistra della Lazio, in prestito biennale. L'ingaggio del giocatore, che ammonta a più di 3 milioni netti, rimane proibitivo per le casse biancocelesti, che avranno in ogni caso bisogno di una mano da parte dei bianconeri, disponibili a darla previo prolungamento del contratto di un anno (dal 2025 al 2026, come avvenuto con Arthur) per spalmare l'ingaggio.