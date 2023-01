Con Wojciech Szczesny e Mattia Perin la porta della Juve è blindata fino al 2024 o addirittura al 2025. Ma la rete di osservatori, per il ruolo specifico coordinata da Claudio Filippi, è sempre al lavoro soprattutto in prospettiva. Ed è Marco Carnesecchi il giovane italiano individuato come il profilo giusto per voltare pagina tra i pali, anche se non subito. Contatti avviati da tempo sia con il suo entourage che con Atalanta e Cremonese. E domani nello scontro diretto con la Juve, il vero osservato speciale dei bianconeri sarà proprio lui, con l'obiettivo di acquistarlo per lasciarlo almeno un'altra stagione in prestito.