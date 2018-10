Altra benzina sul fuoco, per quanto concerne il caso del presunto stupro dell'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo nei confronti di Kathryn Mayorga, donna statunitense: è infatti spuntato oggi il documento dell'accordo segreto firmato dalle due parti nel 2010, pubblicato dalla rivista tedesca Der Spiegel. Il giornale tedesco afferma che la ragazza si sarebbe impegnata a mantenere il silenzio su quanto accaduto quella notte di giugno dietro al pagamento di 375mila dollari e ad avvisare tutti quelli che ne erano a conoscenza di fare altrettanto.



GLI OBBLIGHI DI RONALDO - Ronaldo invece si impegna, sempre secondo questi accordi sulla cui autenticità non c'è motivo di dubitare dato che non lo hanno fatto nemmeno gli avvocati del portoghese, a consegnare alla Mayorga i risultati di un suo test Hiv per tranquillizzarla, certificando dunque un rapporto non protetto. Il documento, un accordo in via extragiudiziale stipulato pochi mesi dopo l'episodio, è firmato anche dallo stesso Cristiano Ronaldo, che appare con il nome di "Topher". La rivista tedesca ha ottenuto il documento nell'ambito dei file resi noti nello scandalo Football Leaks dell'anno scorso e ha ricostruito la lunga trattativa che avrebbe portato all'intesa tra le parti, pubblicando inoltre la prima versione su quanto accaduto, fornita da Ronaldo ai propri avvocati: un rapporto sessuale descritto come "brusco, frettoloso e sbrigativo" in cui la donna ripeteva "no, non farlo, io non sono come tutte le altre", prima delle scuse.



IL SIGNIFICATO DEI NUOVI DOCUMENTI - I nuovi documenti mostrano come Cristiano Ronaldo in brevissimo tempo abbia creato una vera e propria squadra di "gestione del rischio" di cui facevano parte legali e investigatori per tutelare al meglio la sua reputazione e limitare il raggio di azione della donna.