Juve, c'è anche Gudmundsson nella lista della spesa estiva. Il Genoa fissa il prezzo

Marco Tripodi

La stagione agonistica deve ancora entrare nel vivo ma negli uffici delle varie società di Serie A si guarda già con estremo interesse alla prossima stagione e alle strategie da attuare per non farsi cogliere impreparati.



Una pratica a cui non fa eccezione la Juventus che nell'attesa di ufficializzare il suo ritorno in Champions League dopo un anno di assenza forzata mette nel mirino i possibili rinforzi del futuro.



La parola d'ordine in casa bianconera è aggiungere qualità a un organico che, soprattutto dalla cintola in su, dimostra di non possederne abbastanza. Ecco dunque che, secondo quanto riferisce stamane Tuttosport, gli uomini-mercato della Vecchia Signora avrebbero stilato un decalogo con i nomi dei profili più interessanti da cercare di portare a Vinovo la prossima estate.



Nell'elenco figura anche Albert Gudmundsson, trascinatore del Genoa e autore fin qui di 11 gol e tre assist tra campionato e Coppa Italia in questa stagione. Il 26enne islandese, che da pochi giorni ha festeggiato il suo secondo compleanno in rossoblù, è stato oggetto negli ultimi giorni della finestra invernale dell'ultimo calciomercato di una corte serrata da parte della Fiorentina. Un tentativo di approccio non andato però a buon fine viste le richieste del Grifone, intenzionato a non cedere il proprio gioiello più prezioso se non a cifre altissime.



Ma l'ostruzionismo rossoblù potrebbe modificarsi a giugno. L'esigenza di far cassa da parte del club ligure e l'ambizione agonistica del giocatore potrebbero spingere quest'ultimo lontano da Pegli. A patto che gli acquirenti si presentino a Villa Rostan con l'offerta adeguata: ossia non meno di 35 milioni di euro. E' quella la base d'asta da cui i rossoblù vogliono partire per discutere l'eventuale addio di Gudmundsson.