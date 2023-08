già, perché puntare realmente sul centrocampista francese sembra quasi impossibile ormai. Piuttosto alla Continassa avrebbero preferito vederlo prendere la via della superlega saudita e avere così quello spazio di manovra per arrivare ad almeno dei futuri obiettivi. Così, mentre, la Juve continua a lavorare per cercare l'uomo giusto in mediana. Che alleE allora in cima alla lista dei desideri ora si trova un altro giocatore.- Elemento di talento e di gamba, di grande prospettiva ma sempre dai costi elevati.Per caratteristiche proprio quello che servirebbe al centrocampo bianconero, mapur sapendo di avere bisogno di vendere tanto e bene prima di provare ad affondare il colpo. Pur sapendo di dover sperare forse di andare