Juve, c'è la data per l'arrivo del colpo Adzic: sarà subito allo stadio

La Juventus da tempo aveva trovato l'intesa con Vasilije Adzić, baby talento classe 2006 montenegrino del Budcnost Podgorica che la società bianconera acquisterà per circa 3 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma che sarà a tutti gli effetti un nuovo colpo soltanto da giugno.



Adzic arriverà a Torino nella giornata di martedì, dove poi si sottoporrà alle visite mediche di rito e le firme sui contratti. La sera di martedì sarà invece subito allo Stadium per vedere dal vivo Juve-Sassuolo. Poi tornerà in patria e, una volta compiuti i 18 anni, arriverà in Italia per restarci.