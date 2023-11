La Juventus non vuole privarsi di Kenan Yildiz. Il fantasista classe 2005 è però super corteggiato sul mercato e secondo Tuttosport per lui c'è già la fila per averlo anche a titolo definitivo già a gennaio. In particolare sono i tre club turchi, Besiktas, Fenerbahce e Galatasaray che si sono mosse con il suo entourage per acquistarlo.