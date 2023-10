Un infortunio, poi quello più grave di tutti, poi un recupero a rilento. Per un motivo o per l'altro, Federico Chiesa non è mai tornato da avversario a Firenze. Tra campionato e Coppa Italia sono state quattro le volte che la Juve ha sfidato in trasferta la Fiorentina da quando Chiesa è un giocatore bianconero, sempre senza quello che è dall'anno scorso il numero 7. Una storia forse giunta al nuovo capitolo: ora Chiesa sta bene, è in ripresa. E Allegri a lui non vuole più rinunciare.