Matturro è nel mirino della Juventus. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, la giovane stella del Genoa - lanciato in campo anche da Alberto Gilardino nell'ultimo match con la Roma - sta scalando in maniera importante le gerarchie rossoblù. E può arrivare più spazio nelle prossime partite, soprattutto se la squadra ligure dovesse continuare in questo modo.



Matturro è però seguito dalla Juve, e ormai da tempo. Il difensore è concentrato sulle sue prestazioni e vuole certamente guadagnarsi un posto di rilievo nella rosa di Gilardino. Poi? Poi si vedrà. Se la Juventus decidesse di affondare il colpo, lato Genoa non troverebbe barricate da superare.