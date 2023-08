Lukaku sembra diretto a Roma, Berardi appare più vicino al Sassuolo. E Morata resiste in coda per continuare a sognare il terzo capitolo della sua vita in bianconero. Con la Juve che prima deve sempre sbloccare una cessione, almeno quella di Kean: occhio all'ostacolo Atletico, che vuole il pagamento della clausola e non apre ad altre soluzioni di pagamento.