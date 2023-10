Intanto avrà molte più opportunità di mettersi in mostra. Ma il futuro più prossimo di Hans Nicolussi Caviglia sembra comunque già scritto: zero minuti fin qui, senza Paul Pogba e Nicolò Fagioli è pronto a dare una mano alla Juve. Per poi salutare a gennaio: c'è l'Udinese in pole position, con o senza inserimento nell'affare Samardzic.