Il giro d'Italia di Luciano Spalletti è già iniziato e ora è pronto a entrare nel vivo. Prima tappa è stata Zingonia, a consultare metodi e potenziali azzurri dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Oggi invece il ct della Nazionale ha recato visita alla Juventus di Max Allegri, proprio in occasione della seduta di allenamento aperta al pubblico (su invito). E Spalletti è stato accolto da Maurizio Scanavino, si è intrattenuto anche a bordocampo con lui e Gianluca Pessotto. Poi ha ovviamente parlato con Allegri, restando a lungo al fianco di Cristiano Giuntoli, a sua volta reduce dalla separazione con il Napoli proprio come il nuovo ct della Nazionale. Una tappa importante per Spalletti, per conoscere e confrontarsi. Per fare il punto anche sui tanti giocatori della Juve che possono ambire a una maglia azzurra oltre i già convocati Federico Chiesa e Manuel Locatelli.



Tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice.