. Sfumate definitivamente le piste che portavano a Frattesi – accasatosi all’Inter – e a Milinkovic-Savic – volato in Arabia Saudita all’Al-Hilal – la Vecchia Signora deve necessariamente rinforzare la propria mediana. Un colpo a centrocampo è senz’altro previsto ma, prima di ogni cosa, andranno risolte alcune spinose questioni in uscita., la cui trattativa con il West Ham sta entrando sempre più nel vivo. C’è già un’intesa di massima con lo svizzero, pronto a tornare in Premier e sposare la causa degli Hammers. La prima offerta è di un prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato e fissato a quota 18 milioni. Se la distanza tra la proposta e la valutazione che ne fa la Juve non sembra insormontabile, è però la formula che non convince alla Continassa.Archiviata la questione Zakaria, per la Juve sarà tempo di definire le separazioni con Arthur – ritornato dal Liverpool – e McKennie – rientrato dal Leeds -.oltre a considerare il futuro di Paul Pogba, tentato dal forcing saudita dell’Al-Ittihad.Il talento di casa friulana è pronto al grande salto di qualità, dopo essere entrato nella scuderia della super agente Rafaela Pimenta., la stessa fatta pervenire a Napoli, Milan e Inter in passato. Sbloccare il capitolo cessioni permetterebbe alla Juve di avere il budget necessario per affondare il colpo., pronta a blindare il suo centrocampista oltre alla scadenza fissata a giugno 2025 – con opzione sino al 2026 -. Una carta per abbassare le pretese dell’Atalanta può essere quel Matias Soulé che tanto piace a Gasperini. Contatti, sondaggi avviati ma da definire nelle prossime settimane, sistemando, innanzitutto, il capitolo cessioni.