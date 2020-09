Ieri vi abbiamo dato la notizia dell'imminente trasferimento di Cristian Romero all'Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto.Nonostante le voci che ogni estate, in particolare in questa sessione in cui Paratici sta tentando di piazzare contropartite tecniche ovunque per abbassare i prezzi del mercato in entrata, vorrebbero il difensore toscano via dalla Juve, alla fine lui resterà e si godrà i suoi 3 milioni e mezzo di stipendio previsti dal contratto che scadrà nel 2023.