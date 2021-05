non solo la gioia di aver regalato tre punti pesantissimi alla Juventus, davanti a sé aveva pure un traguardo raggiunto. E in una stagione giochicchiata a singhiozzo, tra covid e infortuni, tra coprifuoco violati e chiacchiericci sul contratto, conta più di quanto sembra. Forse di quanto avrebbe potuto immaginare.. Altro segnale: la palla decisiva è arrivata dal suo alter ego, Dejan, apparso ancora un po' a zonzo per il campo e di certo oscurato dal numero dieci. Che per la verità in un'ora di gioco aveva creato pure poco: i costanti raddoppi neroverdi gli avevano tolto ossigeno e capacità di pensiero e Paulo non sempre si è spostato a centrocampo per ricevere e smistare a sua volta, probabilmente impegnato a dare una traccia interna, riempiendo l'area appena possibile e chiaramente a suo modo.Non è arrivato il raddoppio personale per un soffio, ma non per questo è subentrata una minima delusione. Anzi, a fine partita, sui social ha raccontato la grande gioia della grandissima Joya di questi anni: "Grazie a tutti i miei compagni di squadra che l'hanno reso possibile. E' stato ancora più bello raggiungere il traguardo insieme a Cristiano".. Con Dybala c'è sempre stato un feeling positivo, ma non si è mai trasformato in un rapporto trascinante ed esplosivo. Un peccato. Un po' per tutti e principalmente per la Juventus, che ha due gemme preziose, troppo preziose nell'ottica di una rivoluzione al ribasso e di un ridimensionamento necessario.