Cristiano Ronaldo sponsorizza Raul Jimenez. Come scrive Tuttosport, il fuoriclasse della Juventus vuole al suo fianco l'attaccante del Wolverhampton, prima punta che ben si sposerebbe col gioco del portoghese. Fabio Paratici ne sta parlando con Jorge Mendes, agente di CR7 ma anche del messicano, che piace al Manchester United. Per il momento i Wolves non sono propensi ad accettare le contropartite offerte, vale a dire Rugani e Ramsey.