Cosa hanno in comune Valentina Cernoia e Cristiano Ronaldo? Semplice, oltre che a giocare per la Juventus, condividono lo stesso numero sulle spalle, il 7. Anche le giocate sono affini a quelle del fenomeno portoghese. Il club bianconero ha voluto celebrare le migliori giocate di questa stagione della centrocampista della Juve Women attraverso un video pubblicato su Twitter. Tunnel, assist e gol, ecco tutta Cernonia nei seguenti highlights.

Simply unstoppable. The very best of @ValeCernoia7 this season. pic.twitter.com/LFGTkPPilv