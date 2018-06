Gonzalomai così lontano dalla Juventus. Il club campione d’Italia è pronto a cedere il proprio numero 9 davanti alla giusta offerta. Come scrive il Corriere della Sera, “Gonzalo proprio dal Mondiale andrà a caccia di quei gol che potranno riaccendere su di sé l’interesse necessario per far scatenarenonostante le smentite di rito bianconere, bugie classiche di mercato”.