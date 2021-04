rispetto al calcio che si vede in Italia. E' la frase simbolo di queste ore, dai social alle firme più autorevoli del giornalismo sportivo, come Roberto Beccantini, che scrive di un. Tutto vero e tutto condivisibile. E lo è ancora di più se guardiamo alle, che è stata per nove anni la capolista del nostro movimento. Nelle ultime due stagioni,in modo indiretto sia da chi ha più soldi (il), sia da chi ne ha meno (l', avversaria domenica in campionato), oltre che in modo diretto da squadre come