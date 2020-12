Questa volta, dal primo minuto, al fianco di, non partirà Alvaro, ma la Joya, alla ricerca della forma perduta. Il numerodella Juventus sarà in campo, quindi, dall'inizio nella sfida contro il, per provare a dare una risposta alle critiche di questo periodo e per cercare la prima gioia in campionato: per ora 361 minuti senza segnare in questa stagione, con l'ultimo gol 'italiano' datato 4 luglio 2020, giorno del derby contro il, quindi, prova a dare fiducia all'uomo più in difficoltà del momento: in campo non riesce a trovare il proprio spazio, mentre al suo fiancocontinuano a segnare e a brillare; fuori dal campo, invece, il rinnovo ancora non arriva e, al momento, non ci sono neanche particolari corteggiamenti sul mercato. Ma un rilancio e una rinascita serve, necessariamente, a tutti. Serve alla Juve, per avere un'arma in più al proprio arco, serve a Dybala per reclamare il suo spazio là davanti, serve al mercato. Nel bene o nel male.- La trattativa per il rinnovo ancora non decolla: scadenza 2022, la richiesta in doppia cifra dell'argentino non convince la, che, oltre a parlare con l'entourage del calciatore, si guarda attorno per cercare un eventuale acquirente. Sì, perchépuò essere plusvalenza importante in caso di cessione cash o pedina di scambio prezioso in caso di arrivo di qualche top., quindi, butta in campoper rilanciarlo, anche in ottica mercato: se si vuole sognare in grande (leggere alla voce Pogba) bisogna far tornare grande la Joya.