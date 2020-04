Evitando minusvalenze in casa bianconera, evitando esborsi economici tra gli xeneizes. L'accordo finale era il seguente: Tevez torna a casa per 6,5 milioni, che la Juve ha rigirato al Boca in cambio del prestito biennale con diritto di riscatto per Guido(3,5 milioni) e le opzioni da un milione l'una per Sebastian, Adrian Andrese ovviamente Rodrigo, con l'obiettivo dei bianconeri di levarla nonostante il muro argentino guardando all'esplosione tecnica e quindi di valutazione di Bentancur. Fino a una nuova soluzione raggiunta negli scorsi mesi.che la Juve dovrà versare nelle casse del club argentino fino alla definitiva estinzione dell'accordo. Che in questo momento rende Bentancur ancora invendibile o quasi, con una percentuale ancora troppo alta da versare al Boca (compresa tra il 40% il 45%),lo ha reso un giocatore imprescindibile a centrocampo indipendentemente dalla posizione e dagli altri giocatori schierati al suo fianco: “Bentancur ci dà equilibrio, è un ragazzo giovane che può crescere a dismisura. Per noi è un giocatore estremamente importante, oltre che un giocatore serio”, una delle tante dichiarazioni al miele per lui.