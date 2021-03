La Juventus ha annunciato ieri il riscatto ufficiale di Weston McKennie dallo Schalke 04 per 18,5 milioni di euro, che uniti ai 4,5 pagati per il prestito ad agosto e ai 6,5 di bonus che possono scattare in futuro fanno arrivare il totale a un massimo di 29,5 milioni. Un vero affare, almeno secondo la valutazione che fa il Cies del centrocampista americano: tra i 50 e i 70 milioni.