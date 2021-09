Sono bastati pochi allenamenti e una partita aper rimanere, tanto da convincersi acon il, in scadenza a giugno 2022. Lo riferisce The Athletic, raccogliendo un'indiscrezione circa l'umore e i progetti del centrocampista francese, compagno di squadra di CR7 e titolare insieme a lui nel 4-1 di sabato sul Newcastle, match che ha segnato il ritorno (con doppietta) del cinque volte Pallone d'Oro con la maglia dei Red Devils. Primo in classifica con 10 punti insieme a Chelsea e Liverpool, e protagonista sul mercato,del passato (non vince la Premier dal 2013)., tanto da far pensare a Pogba di continuare un'avventura che fino a poche settimane fa sembrava destinata ad arrivare al capolinea.campione del Mondo con la Francia, magari a parametro zero come già avvenne nel 2012. Ea ripiantare le tende a Manchester. In ogni caso, al di là della volontà di Pogba, e al di là del fatto che rinnovi davvero il suo contratto con il Man Utd, c'è da dire chenegli ultimi sei mesi.ha indicato chiaramente quale sarà la strada per i prossimi anni: ""., aggiungiamo. E il quasi 29enne Pogba, oltre che non essere italiano, non è più giovanissimo. E allo United ha un ingaggio di 15 milioni a stagione.