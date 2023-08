531 giorni dopo, ecco Kaio Jorge. La notizia più bella della festa all'Allianz Stadium arriva già al momento della lettura delle formazioni: in panchina con la Juve black (Juve A) c'è pure l'attaccante brasiliano, per la prima volta da quel maledetto 23 febbraio 2022 in cui si ruppe il tendine rotuleo.