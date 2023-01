Napoli-Juve ha lasciato strascichi alla Continassa. Su Libero, Luciano Moggi ha parlato così di Allegri: "Ahi ahi mister, hai parlato troppo prima della partita e non avresti dovuto dichiarare che ‘sei allenatore per caso o stai facendo l’allenatore per sbaglio’ perché, così facendo, avvalori il pensiero dei tifosi juventini soprattutto dopo la strapazzata di Napoli. E togli a noi la possibilità di difenderti".