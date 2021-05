Precisa, netta, classica, non presenta quelle innovazioni, tanto care ai “designers”, che durano lo spazio d’un mattino, con le righe tremolanti o, peggio ancora, senza strisce sostituite da una specie di scudo bicolore. Sì, un ritorno al classico e, speriamo, a una stagione meno incerta, meno sperimentale. A un certo punto, anche i sogni, se non si realizzano, è meglio riporli nel cassetto e se non si può imporre il proprio gioco più saggio adattarsi a quello degli avversari.