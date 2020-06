"Prosegue la trattativa tra la Juventus e il Barcellona per lo scambio Pjanic-Arthur". Dal proprio sito, Gianluca Di Marzio di Sky Sport ha aggiornato sulla situazione per il centrocampo bianconero: "Nelle ultime ore è emersa una sostanziale novità: il centrocampista blaugrana ha mostrato una certa apertura al suo trasferimento a Torino. Non è ancora un sì definitivo ma il dialogo con il Chief Football Officer Fabio Paratici è continuo. A livello di ingaggio la Juve offre al brasiliano una cifra importante: 5 milioni circa a stagione, due volte e mezzo quello che prende attualmente al Barcellona. Anche a Siviglia, nella gara di Liga terminata 0-0, il classe 1996 non ha giocato, un segnale da tenere in considerazione".