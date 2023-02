Danilo si lega a vita, Manuel Locatelli aspetta a sua volta di prolungare il contratto dopo la formalizzazione del riscatto dal Sassuolo. E in casa Juve per quel che riguarda i big, le firme in agenda per ora si fermano. Ma in ottica futuro invece si lavora senza sosta. Tutto fatto ormai sul fronte Dean Huijsen, il centralone olandese classe 2005 che tanto piace anche a Max Allegri: firma e annuncio arriveranno dopo il 15 aprile, giorno del diciottesimo compleanno di Huijsen, che così potrà firmare per quattro stagioni, prima il massimo sarebbe stato di tre.