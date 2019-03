La Juventus guarda ai grandi talenti del calcio italiano per rinforzare la squadra in ottica futura. Il club bianconero punta con forza a Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo, ma non solo. Nel mirino di Fabio Paratici c'è sempre Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 che con il Brescia ha raccolto 2 gol e 6 assist in 25 presenze stagionali in Serie B. Da tempo sul taccuino del direttore dell'area sportiva bianconera, Tonali è seguito con interesse da tutte le big del calcio italiano: dall'Inter al Milan, dal Napoli alla Roma. Lo riporta Tuttosport.