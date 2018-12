L'edizione odierna di Libero ha trattato la crescita del calcio anche a livello di musei, analizzando anche l'esempio dello Juventus Museum:



"Diverso è il caso del J-Museum, all’interno dello stadio di proprietà della stessa Juventus. Inaugurato nel 2012 ha superato quest’anno il milione di visitatori complessivi (introiti per 10 milioni), entrando nella classifica dei 50 musei più visitati d'Italia e il trend è in spiccata crescita grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo. «Abbiamo fatto il 15% di visitatori in più rispetto all'anno scorso –ha spiegato Paolo Galimberti, direttore del J-Museum – e il 30% in più rispetto alla media dei 6 anni». A conferma che i fenomeni 'pagano' sempre".