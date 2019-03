Cristiano Ronaldo siede come un re sul trono della Juventus, soprattutto dopo la splendida tripletta all'Atletico Madrid, che ha qualificato i bianconeri ai quarti di finale di Champions League. Nei 24 gol stagionali di CR7, il miglior compagno di duetto è stato Federico Bernardeschi, che per altro gli ha messo sulla testa il pallone del vantaggio contro i colchoneros. Come racconta La Gazzetta dello Sport, i due che scambiano più palloni con lui sono Alex Sandro e Blaise Matuidi. Importante, poi, la presenza di Mario Mandzukic in attacco. Il croato è il re degli assist a Ronaldo, addirittura uno ogni 500 minuti, mentre Bernaredschi lo serve in area una volta ogni 111 minuti. La delusione? Paulo Dybala, con appena un duetto con Ronaldo vicino alla porta avversaria ogni 400 minuti.