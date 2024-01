Juve, che fai con Iling? Tra rinnovo e mercato, cosa succede alla Continassa

Incedibile non lo è di sicuro. Ma non è nemmeno così vicino alla cessione come poteva sembrare verso fine 2023: tanti i club che si erano interessati a Samuel Iling-Junior, il cui entourage stava pure scandagliando il mercato internazionale considerando lo scarso utilizzo in questa prima parte di stagione. In realtà non è stato necessario arrivare a una separazione, più o meno consensuale, con la Juve. Che pur restando particolarmente attenta a eventuali offerte ritenute congrue (15-20 milioni per cominciare a parlarne), ragiona soprattutto sul rinnovo di contratto con l'esterno inglese per poi poter eventualmente tornare a valutare con più serenità sia un progetto tecnico comune che un'eventuale strategia di vendita. L'attuale contratto, firmato solo a fine 2022, aveva infatti vita breve: scadenza posticipata solo al 30 giugno 2025, il momento di riparlarne è già arrivato. Con la Juve pronta a prolungarlo di altri due anni, alzando anche il suo ingaggio portandolo in linea con quelli dei giovani promossi in pianta stabile in prima squadra appena oltre la soglia del milione di euro netti più bonus. Parti al lavoro, dialoghi continui. E la volontà comunque di trovare un accordo, mentre Allegri sta tornando a dargli spazio non solo come vice-Kostic.