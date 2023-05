Deve ancora aspettare Arek Milik per sapere il suo futuro. Di sicuro non tornerà al Marsiglia. Ma sperando di restare alla Juve, deve prendere atto del fatto che alla Continassa ancora non è stato deciso di riscattarlo per quei 7 milioni più 2 di bonus pagabili in tre anni che sembravano un affare. Giudizio ancora sospeso, respinta per ora al mittente la richiesta di avere uno sconto. Anche per l'alternativa è pronta: c'è la Lazio che pensa a Milik, c'è Maurizio Sarri che lo renderebbe qualcosa di più di un semplice vice-Immobile quando c'è da preparare una stagione con la nuova Champions e il capitano si dimostra tutt'altro che indifferente al passare degli anni.