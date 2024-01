Juve, che fine ha fatto Adzic? La verità

Da qualche giorno non si sente quasi più parlare di Adzic. Ma è solo perché non ci sono novità da segnalare essendo ormai tutto fatto tra la Juve, il giocatore e il Buducnost: entro fine gennaio il montenegrino arriverà a Torino per le visite mediche, poi tornerà in patria e si trasferirà in bianconero solo dalla prossima stagione quando avrà compiuto 18 anni.