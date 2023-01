Che fine ha fatto Juan Cuadrado? Regolarmente a Torino dal 6 dicembre, fin dalla ripresa ha iniziato a seguire un programma personalizzato fatto di terapie e palestra, per un fastidio al ginocchio che non preoccupava. Però, passato un mese pieno, Cuadrado non è ancora a disposizione. E la Juve, prima di ritrovarlo in campo dovrà aspettare ulteriormente. Nel frattempo con il contratto in scadenza c'è il mercato che chiama: in particolare l'Al Nassr sembra pronto a offrirgli subito un ruolo da protagonista. Ma la Juve lo libererà prima del tempo?