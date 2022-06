Mentre la Juventus si coccola Dusan Vlahovic e aspetta Di Maria, tra gli attaccanti bianconeri c'è Kaio Jorge che lavora per recuperare dall'infortunio. L'idea della società è quella di farlo lavorare in tranquillità per tornare in forma, per poi trovargli una nuova sistemazione in prestito a gennaio. Lo racconta il Corriere dello Sport.