Ancora fermo ai box. Chi? Aaron Ramsey. Ormai sono due settimane che il gallese si è di nuovo iscritto alla lista degli indisponibili, per un affaticamento muscolare ancora avvolto nel mistero e che ha fatto storcere il naso per un tempismo particolarmente sgradito ai tifosi. Al di là di questo, Ramsey resta fuori progetto per la Juve che continua a spingerlo fuori, sondando il mercato in lungo e in largo: per ora restano i 'no' rifilati dal gallese a Crystal Palace e Wolverhampton