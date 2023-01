Per rivedere in campo Dusanservirà ancora tempo. L'ultima previsione di Maxè quella della vigilia di Juventus-Udinese, ancora 15-20 giorni per lui e Paul, appuntamento insomma quantomeno a dopo la sfida scudetto con il Napoli. In tutto questo un malumore latente, perché lontano dal campo di gioco Dusan non vorrebbe stare, perché l'intervento chirurgico effettuato al termine della scorsa stagione doveva servire per risolvere il problema ma l'emergenza continua dell'attacco bianconero fin da inizio campionato ha poi imposto un cambio di programma e un utilizzo eccessivo fino al momento del riacutizzarsi del problema.