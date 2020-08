In serata, il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo retroscena in merito alla rottura tra Maurizio Sarri e gli uomini chiave dello spogliatoio della Juventus. E proprio in spogliatoio nasce tutto, la genesi della frattura. "È il 21 luglio 2019, una domenica, quando al National stadium di Singapore, Maurizio Sarri s’infila negli spogliatoi dopo il suo primo tempo alla guida della Juve, sotto 1-0 con il Tottenham, giocando malino: «Ma come ho fatto a perdere due scudetti contro di voi», la sua frase".