Nell'isola felice dellac'è chi non sta vivendo un periodo felice e, dopo un mese di silenzio radio, sta iniziando a mandare segnali all'ambiente bianconero e soprattutto al mercato. Si tratta diil cui futuro con la maglia bianconera è oggi in forte dubbio.L'ultima gara in cui è sceso in campo da titolare il centrale marocchino è datata 11 novembre 2018. Allegri ha promesso in conferenza stampa che entro la fine dell'anno tutti i centrali difensivi avrebbero avuto spazio, ma la scelta di confermare per due gare consecutive sia Bonucci che Chiellini lascia pochi margini di utilizzo per Benatia anche contro la Sampdoria. Attraverso un post Instagram il classe '87 ha confermato che sta attraversando "un momento difficile".- Con un contratto ine ad oggi pochissime possibilità sia di rinnovarlo che di trovare più spazio da titolare alla corte di, Benatia si trova ora a un bivio e sta da tempo spingendo per una soluzione con la. Vuole garanzie sul minutaggio e se non le avrà chiederà la cessione. Schalke 04 e Borussia Dortmund lo hanno richiesto in Germania, il Marsiglia in Francia e le orecchie della Premier League sono tese in ascolto. La scelta spetta a lui, la Juventus sta già iniziando a cautelarsi ed è in piena corsa persuoi potenziali sostituti.