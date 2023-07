Lala sua decisione l'ha presa e connon ha esitato nel comunicarla senza mezzi termini al giocatore.è fuori rosa, potrà allenarsi e utilizzare le strutture bianconeri, avrà a disposizione preparatori e staff, ma non sarà considerato un giocatore utile alla prima squadra di Massimiliano)., ma da professionista quale è si presenterà lunedì alla Continassa per rispettare il proprio contratto in attesa di capire cosa accadrà nel suo futuro.provenienti dall'estero, dalla Turchia e dal già iper-chiacchierato campionato arabo. La sua intenzione era quella di rimanere alla Juventus, ma oggi la sua priorità è cambiata spostando il target dalla JuventusQuestioni di scelte di vita,Gli agenti del giocatore si sono immediatamente mossi per provare a trovare una via d'uscita che riesca a mantenere salde le priorità del giocatore. Molto lontana l'idea Roma, rimasta tale oggi e difficilmente realizzabile a meno di un'uscita di Ibanez a cifre importanti. Più percorribile, invece, è, che grazie all'ingresso in Champions League e all'addio di Milinkovic Savic avrebbe margine per chiudere l'operazione. Roma è inoltre vicino a Viterbo città d'origine dellla famiglia Bonucci e rappresenterebbe una via di fuga gradita al giocatore che, comunque dovrebbe ridursi l'ingaggio rispetto ai 6,5 che guadagna alla Juve.che lo metterebbe al centro del progetto per risalire in Serie A, non è da escludere perché manterrebbe il giocatore vicino a Torino e con la famiglia che potrebbe addirittura non spostarsi. Il comune denominatore di tutte queste opzioni, in ogni caso, resta il netto taglio dell'ingaggio, con il favore da fare alla Juventus dopo una scelta che l'ha ferito nel profondo. Ipotesi, destinazioni, decisioni da prendere.