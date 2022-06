Il difensore centrale dellaè per ora ancora una volta rimasto a Torino in un'estate che non lo vedrà centrale nei progetti del club bianconero, e che, almeno per ora, non vedo le sirene del mercato accendersi con forza per lui complice un ingaggio da 3,5 milioni annui fino al 30 giugno 2024.Eppure, la risposta data dalla compagnaad un tifoso che le ha chiesto lumi sul futuro lascia ampio spazio all'interpretazione con la possibilità di un addio alla Juventus che resta sullo sfondo: