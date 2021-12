La Juventus ha nel mirino due obiettivi a centrocampo: Denis Zakaria in uscita dal Borussia Monchegladbach e Axel Witsel pronto a dire addio al Borussia Dortmund. Due nomi intrecciati perché per i gialloneri è proprio lo svizzero il principale candidato a sostituire il belga in mediana. La Juve resta vigile, ma è pronta ad approfittare delle mosse del Dortmund.