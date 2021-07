Merih Demiral vuole andare via e ha detto sì al Borussia Dortmund. La Juve di base chiederebbe 35-40 milioni, di questi tempi non li otterrà. Il Borussia Dortmund fa sul serio ma punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, restando al di sotto dei 30 milioni. Quanto basta in ogni caso per fare posto. E Daniele Rugani resterebbe al suo posto per fare il quarto centrale: solo nel caso partissero entrambi, infatti, la Juve tornerebbe sul mercato.