, dopo che il prestito al Leeds non era andato come il centrocampista e i club si aspettavano, con la stagione 2022-23 conclusa con la retrocessione in Championship e con il mancato riscatto da parte degli inglesi., in attesa di una chiamata che alla fine non è arrivata., che ne apprezza la capacità di adattarsi a più ruoli., con un totale di 11 presenze (e un assist), per 797 minuti in campo (una media di 72 a partita). Il nazionale statunitense è stato impiegato da Allegri soprattutto come esterno destro nel 3-5-2, ma anche nel suo ruolo più naturale (e rivendicato) di centrocampista., finendo stremato a fine partita dopo l'ultima corsa fino alla bandierina del corner viola, ma nelle prossime occasioni il suo apporto(nel prossimo match con il Cagliari, ad esempio, oltre Pogba e Fagioli, mancherà anche Rabiot).Un buon rendimento nei prossimi mesi potrebbe anche portare le parti a. A McKennie non dispiacerebbe legarsi ancora alla Juve, mentre il club ha tutto l'interesse a non iniziare la stagione 2024-25 con un giocatore che, a quel punto, andrebbe in scadenza ravvicinata.